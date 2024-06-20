Омск-Информ
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·Образование

Трое ребят написали на высший балл экзамен по физике. Ребята являются выпускниками городских лицеев №№ 64 и 149.
В Омской области подвели итоги ЕГЭ еще по трем предметам. Как сообщает Минобр, по обществознанию и информатике никто высший балл не набрал. По физике стобалльные работы написали двое выпускников лицея № 64 и выпускник лицея № 149. Общее число стобалльных работ в регионе выросло до 52.
По уточненным данным, в экзамене по обществознанию приняли участие 3146 выпускников, по физике – 1275, по информатике – 1400. Отметим, что более 10 % омских выпускников, сдававших физику, получили больше 80 баллов. По информатике высокие баллы набрали 6 % школьников, по обществознанию – 3 %.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии, литературе, русскому языку и профильной математике. Больше всего стобалльников по русскому языку.
·Образование

Трое ребят написали на высший балл экзамен по физике. Ребята являются выпускниками городских лицеев №№ 64 и 149.
В Омской области подвели итоги ЕГЭ еще по трем предметам. Как сообщает Минобр, по обществознанию и информатике никто высший балл не набрал. По физике стобалльные работы написали двое выпускников лицея № 64 и выпускник лицея № 149. Общее число стобалльных работ в регионе выросло до 52.
По уточненным данным, в экзамене по обществознанию приняли участие 3146 выпускников, по физике – 1275, по информатике – 1400. Отметим, что более 10 % омских выпускников, сдававших физику, получили больше 80 баллов. По информатике высокие баллы набрали 6 % школьников, по обществознанию – 3 %.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по географии, химии, литературе, русскому языку и профильной математике. Больше всего стобалльников по русскому языку.