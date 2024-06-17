Особенно отличились ученики Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117.

Особенно отличились ученики Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117.

В Омской области подвели итоги ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. По уточненным данным, в первом экзамене приняли участие 7289 выпускников, во втором – 3449.

В регионе насчитали 22 стобалльные работы по русскому языку: 6 из них написали выпускники Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117, 3 – выпускники лицея № 64, по 1 – выпускники гимназий № 140, 62, 69, лицеев № 149 и БиТ, школ № 34, 135, 73 и 160, а также Тарской СОШ № 2, Саргатского лицея, Горьковской школы и Называевской гимназии.

Профильную математику сдали на 100 баллов 12 выпускников: 5 из Центра развития одаренности № 117, 2 – из лицея № 64, по 1 – из гимназии № 140, лицея № 149, школы № 162, Омского кадетского военного корпуса и Новосанжаровской школы Русско-Полянского района.

По сравнению с прошлым годом количество 100-балльных работ по русскому снизилось на 3, а по математике выросло на 11. Отметим, что около 15 % выпускников набрали более 80 баллов по русскому. По профильной математике таких работ 8,4 %.

Омские выпускники также написали на высший балл 1 работу по географии, 5 – по химии и 9 – по литературе. Всего в регионе уже 49 стобалльных работ.