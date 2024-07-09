Командировка в Солнечногорск займет шесть дней. За это время вице-мэр прокачает политические навыки.
Вице-мэр Омска Владимир Куприянов с завтрашнего дня уедет в командировку в Солнечногорск. Чиновник, курирующий работу департамента транспорта и управления общественных отношений и социальных вопросов, планирует обучаться премудростям работы мэром.
Как явствует из распоряжения № 245-рк, подписанного 4 июля первым вице-мэром Омска Евгением Фоминым, Куприянов проведет в Солнечногорске шесть дней.
– Командировать заместителя мэра Омска Владимира Куприянова с 10 по 15 июля в город Солнечногорск для участия в шестом модуле «Политика, выборы и позиционирование в СМИ» программы развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров», – говорится в документе.
Цель обучения Куприянова в «Школе мэров» неизвестна. Модуль, на котором ему предстоит обучение, не входит в сферу ответственности данного чиновника.