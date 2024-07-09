Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Кто из должностных лиц понесет ответственность, выясняют следователи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками БУЗОО «Полтавская ЦРБ». По версии следствия, в 2023 году они заплатили подрядчику за невыполненные работы.
Как сообщили в прокуратуре, ООО «Рэдианс» проводило капитальный ремонт здания поликлиники. По документам подрядчик также вывез и утилизировал демонтированные оконные рамы, металлические трубы и батареи, за что получил 2,3 млн рублей. В действительности же старые конструкции просто складировали на территории больницы.
Расследование контролирует прокуратура.
·Экономика/Бизнес

Кто из должностных лиц понесет ответственность, выясняют следователи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий работниками БУЗОО «Полтавская ЦРБ». По версии следствия, в 2023 году они заплатили подрядчику за невыполненные работы.
Как сообщили в прокуратуре, ООО «Рэдианс» проводило капитальный ремонт здания поликлиники. По документам подрядчик также вывез и утилизировал демонтированные оконные рамы, металлические трубы и батареи, за что получил 2,3 млн рублей. В действительности же старые конструкции просто складировали на территории больницы.
Расследование контролирует прокуратура.