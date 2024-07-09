К его сроку добавили еще три года.

К его сроку добавили еще три года.

Заключенный из омской колонии не смог обжаловать приговор Омского областного суда за публичное оправдание и пропаганду терроризма. 2-й Восточный окружной военный суд оставил решение неизменным.

Как сообщили в суде, мужчина является сторонником украинского военизированного националистического объединения «Азов»*, признанного Верховным судом РФ террористической организацией. Беседуя с другими осужденными, он распространял информацию, формирующую у людей идеологии терроризма.

В наказание мужчину решили оставить в колонии общего режима еще на 3 года. На 1,5 года ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете.

Приговор в законную силу пока не вступил. Мужчина снова может его обжаловать.

* Организация признана террористической на территории России.