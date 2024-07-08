Пожилой мужчина пропал, его ищут поисковики.

Пожилой мужчина пропал, его ищут поисковики.

Вчера, 7 июля, в паблике омского отделения поисковиков «Лиза Алерт» появилась ориентировка на 75-летнего пенсионера. Сообщается, что пропал Чечулин Виталий Петрович.

С 5 июля его местонахождение неизвестно. В последний раз его видели в селе Аёв Большеуковского района Омской области.

Рост пропавшего мужчины составляет 170 см, у него нормальное телосложение, седые волосы и светло-серые глаза. Виталий Петрович был одет в синюю рубашку в белую клетку, темно-серые штаны, серые полусапоги и темную кепку.

Сообщить информацию о пенсионере нужно по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.