Омск-Информ
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·Общество

Юные омичи не смогли уехать на автобусе, поэтому им пришлось два часа ехать по трассе на велосипедах.

Сегодня, 8 июля, в одном из омских пабликов появилась жалоба от подростков, которых не пустили в автобус с велосипедами. По словам автора поста, автобус ехал пустой по маршруту № 116 (исполком – Береговой).

– Пришлось ехать своим ходом по трассе, – рассказал юный омич. – Попросили по-хорошему пустить, мы бы аккуратно все поставили. Думаю, несовершеннолетних бред не пускать. Пришлось два часа педали крутить.

·Общество

Юные омичи не смогли уехать на автобусе, поэтому им пришлось два часа ехать по трассе на велосипедах.

Сегодня, 8 июля, в одном из омских пабликов появилась жалоба от подростков, которых не пустили в автобус с велосипедами. По словам автора поста, автобус ехал пустой по маршруту № 116 (исполком – Береговой).

– Пришлось ехать своим ходом по трассе, – рассказал юный омич. – Попросили по-хорошему пустить, мы бы аккуратно все поставили. Думаю, несовершеннолетних бред не пускать. Пришлось два часа педали крутить.