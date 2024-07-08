УФНС России по Омской области опубликовало, кому начислили транспортный налог с повышающим коэффициентом.

УФНС России по Омской области опубликовало, кому начислили транспортный налог с повышающим коэффициентом.

В Омской области владельцы 122 легковых автомобилей заплатили транспортный налог за 2023 год с повышающим коэффициентом. Из них юридическим лицам начислили налог в размере 4,1 млн рублей на 45 дорогостоящих авто. Что касается физических лиц, то им пришлось заплатить налог за 77 дорогих машин в размере 8,3 млн рублей.

Отметим, что, согласно законодательству, налог с повышающим коэффициентом начисляют собственникам легковых автомобилей, стоимость которых выше 10 млн рублей. Максимальную сумму транспортного налога за 2023 год начислили за автомобиль марки Bentley Bentayga. Его владельцу пришлось заплатить 164 160 рублей. А самый высокий транспортный налог за прошлый год для юрлиц начислили в размере 171 450 рублей за машину марки Bentley Continental GT.