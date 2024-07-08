Отток населения продолжает уменьшаться, но положительно миграции пока не наблюдается.
По данным Росстата, за первые четыре месяца 2024 года Омская область заняла 9-е место по миграционной убыли населения. За это время из региона уехали 5,5 тыс. человек, а приехали 4,1 тыс. человек. Омская область потеряла 1413 человек.
Чаще всего омичи уезжают по-прежнему в другие регионы России. Среди иностранных государств омичей больше всего привлекают Казахстан (534 человека), Узбекистан (65), Таджикистан (57), Армения (45) и Германия (40). Больше всего приезжих в регионе из Казахстана (521), Индии (100), Таджикистана (77), Узбекистана (51), Германии (45) и Киргизии (42).
За счет международной миграции регион потерял только 40 человек. Больше всего разница между прибывшими и выбывшими в регионе наблюдается среди жителей Индии (100 – 19 человек).
Отметим, что ранее Омская область входила в пятерку регионов по миграционной убыли.