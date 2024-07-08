Отток населения продолжает уменьшаться, но положительно миграции пока не наблюдается.

Отток населения продолжает уменьшаться, но положительно миграции пока не наблюдается.

По данным Росстата, за первые четыре месяца 2024 года Омская область заняла 9-е место по миграционной убыли населения. За это время из региона уехали 5,5 тыс. человек, а приехали 4,1 тыс. человек. Омская область потеряла 1413 человек.

Чаще всего омичи уезжают по-прежнему в другие регионы России. Среди иностранных государств омичей больше всего привлекают Казахстан (534 человека), Узбекистан (65), Таджикистан (57), Армения (45) и Германия (40). Больше всего приезжих в регионе из Казахстана (521), Индии (100), Таджикистана (77), Узбекистана (51), Германии (45) и Киргизии (42).

За счет международной миграции регион потерял только 40 человек. Больше всего разница между прибывшими и выбывшими в регионе наблюдается среди жителей Индии (100 – 19 человек).

Отметим, что ранее Омская область входила в пятерку регионов по миграционной убыли.