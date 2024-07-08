Мужчину быстро поймали, несмотря на то что в целях конспирации он даже переоделся.

Мужчину быстро поймали, несмотря на то что в целях конспирации он даже переоделся.

Сотрудники Омского линейного управления МВД поймали на краже 33-летнего жителя Исилькуля. Как сообщили в транспортной полиции, мужчина снял аккумуляторную батарею с вагона ремонтного поезда, предназначеного для перевозки стрелочных переводов.

Деталь он вынес за территорию транспортного предприятия и спрятал. Потом мужчина отправился домой, переоделся, собираясь вернуться и забрать похищенное. Однако его уже вычислили и вскоре поймали.

Аккумулятор изъяли. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.