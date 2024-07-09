Среди них – дороговизна, постоянное изменение цен и даже потенциальная опасность поездки.

Среди них – дороговизна, постоянное изменение цен и даже потенциальная опасность поездки.

Всевозможные городские легенды и мифы о такси и различных сервисах заказа машин – штука стойкая, и люди продолжают в них верить. Но лучше опираться не на поверья, а на факты. Их приводит сервис для заказа городских поездок Drivee, разоблачая тем самым мифы о такси, которых накопилось уже на трехтомник.

Миф № 1. Приложение может само поднять цену

Причем по разным причинам: если поменяется погода, случится внезапная пробка или просто оно так захочет.

В Drivee такого не бывает. Во-первых, потому что о цене договариваются сами пользователи напрямую, а во-вторых, потому что по правилам сервиса цена, о которой договорились, является окончательной и не меняется, несмотря ни на что.

Миф № 2. Различные списания с карт

Якобы они могут производиться за несуществующие поездки или за поездки, которые уже закончились, либо в несколько раз превышать реальную стоимость услуг.

И тут тоже есть несколько уровней защиты на стороне агрегатора. А c Drivee все еще проще, ведь в этом сервисе предусмотрена оплата наличными или онлайн-переводом.

Миф № 3. Это небезопасно

Небезопасно в первую очередь для пассажира: мол, и рейтинги водителей составляются невесть как, и завезти он может не туда.

На самом же деле поездки с агрегаторами куда безопаснее, чем, например, случаи, когда приходится просто ловить машину. Рейтинг водителя в Drivee формируется на основании оценок пассажиров. Кажется, объективнее быть уже не может. А прежде, чем стать водителем в сервисе, человек должен пройти проверку и предоставить необходимые документы.

Но если вдруг что-то пошло не так, пассажир может воспользоваться специальной кнопкой для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса. Еще есть возможность отправить свои геометки родным, чтобы отслеживать автомобиль в реальном времени по карте. Передать можно любым удобным способом: через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Миф № 4. Такси – это дорого

Самый популярный, самый живучий и самый нежизнеспособный миф. Поездки на такси уже давно не роскошь. Тем более в сервисах, где о цене можно договориться и ехать за те деньги, которые вы можете заплатить спокойно и без особого ущерба своему бюджету.

Напомним, Drivee – сервис, где пассажиры и водители сами договариваются о цене, пользователь может выбирать из предложений водителей по их рейтингу, автомобилю и по стоимости поездки. Водители могут предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира.

Водители, сотрудничающие с Drivee, сами решают сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Плата за сервис сравнительно небольшая, а оплату водитель получает сразу после поездки. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Ну и самое главное: водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, поэтому может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций.

Приложение доступно для скачивания на платформах App Store, Google Play, AppGallery.

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