Чтобы обмануть руководителя образовательного учреждения, преступники ввели в схему ее начальника – главу комитета образования.
Очередной жертвой дистанционных мошенников в Омской области стала директор школы в Азовском районе. Женщину «развели» более чем на 2,2 млн рублей. Преступники сыграли на доверии работницы бюджетного сектора к вышестоящему начальству.
В социальных сетях ей отправили сообщение якобы от начальника комитета по образованию. В тексте говорилось, что скоро с директором школы свяжутся сотрудники правоохранительных органов, и нужно выполнять все их указания.
– Несколько минут спустя сельчанке в мессенджере написали «сотрудники ФСБ»: нужно срочно приостановить несанкционированные действия по счетам. Обманутая, следуя инструкции неизвестных, оформила кредиты и перевела на «безопасный счет» крупную сумму денежных средств, – сообщили в полиции.
Ущерб составил 2 млн 244 тыс. рублей. По факту обмана директора сельской школы возбуждено уголовное дело.