Инцидент произошел утром на станции Калачинская. Это привело к задержке движения поездов по Транссибу.
Сегодня около 9 утра на станции Калачинская произошел сход локомотива и двух вагонов грузового поезда, сообщили в транспортной прокуратуре. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего и ведутся восстановительные работы. Инцидент повлиял на график движения поездов по Транссибу.
– По предварительным данным, в черте города Калачинск Омской области произошел сход с пути без опрокидывания локомотива и двух вагонов с цементом, следовавших в составе грузового поезда. Причины и обстоятельства события устанавливаются, в настоящее время на участке пути проводятся восстановительные работы, – сообщили в Омской транспортной прокуратуре.
Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Ранее сообщалось о сходе с пути колесной пары вагона грузового поезда на перегоне Фадино – Стрела рядом с Омском.