·Общество

До станции Московка в Омской области добрался рекордный состав с углем Кузбасса

142 инновационных вагона проследовали без остановок от станции Инская в Новосибирской области.

Огромный состав из 142 вагонов прибыл на станцию Московка в Омской области, он гружен кузбасским углем и преодолел 630 км по Западно-Сибирской магистрали Транссиба. Без остановок от станции Инская в Новосибирской области за 9 час. 58 мин. он оказался в конечном пункте. Его вес – 14 200 тонн.

Как сообщается в новосибирских СМИ, формирование и вождение таких грузовых поездов используют на железной дороге, чтобы сократить эксплуатационные расходы и увеличить провозную способность железных дорог.

