Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Фадино и Стрела. Это ближайший пригород.

Вчера, 2 июля, в 15:07 часов под Омском, на железнодорожном перегоне между станциями Фадино и Стрела сошел с рельсов грузовой поезд. По данным «РЖД», произошел сход одной колесной пары порожнего вагона грузового поезда.

– В результате произошедшего пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. На месте работал восстановительный поезд станции Омск, – сообщили в компании.

Сейчас выясняются причины инцидента на железной дороге. На движение поездов это не повлияло.

·Происшествия

Инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Фадино и Стрела. Это ближайший пригород.

Вчера, 2 июля, в 15:07 часов под Омском, на железнодорожном перегоне между станциями Фадино и Стрела сошел с рельсов грузовой поезд. По данным «РЖД», произошел сход одной колесной пары порожнего вагона грузового поезда.

– В результате произошедшего пострадавших нет. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. На месте работал восстановительный поезд станции Омск, – сообщили в компании.

Сейчас выясняются причины инцидента на железной дороге. На движение поездов это не повлияло.