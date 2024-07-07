Омск-Информ
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·Общество

Маршрут № 206 должен связать промзону с центральной частью города. Желающих возить работников заводов не нашлось.

Департамент транспорта омской мэрии не может найти перевозчика на новый маршрут № 206. Конкурс, проводившийся этим ведомством, признан несостоявшемся. Желающих возить пассажиров не нашлось.

О запуске нового кольцевого маршрута в середине июня сообщал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. По планам властей, обслуживать нерегулируемый маршрут будет частный перевозчик. Чиновник пояснил, что маршрут создан по просьбе руководителей предприятий, расположенных в промышленной зоне города. Он будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Маршала Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».

·Общество

Маршрут № 206 должен связать промзону с центральной частью города. Желающих возить работников заводов не нашлось.

Департамент транспорта омской мэрии не может найти перевозчика на новый маршрут № 206. Конкурс, проводившийся этим ведомством, признан несостоявшемся. Желающих возить пассажиров не нашлось.

О запуске нового кольцевого маршрута в середине июня сообщал заместитель главы департамента транспорта Сергей Фальковский. По планам властей, обслуживать нерегулируемый маршрут будет частный перевозчик. Чиновник пояснил, что маршрут создан по просьбе руководителей предприятий, расположенных в промышленной зоне города. Он будет проходить от улицы 1-я Учхозная через Маршала Жукова на улицу Маяковского с выездом возле магазина «1000 мелочей».