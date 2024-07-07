Жара пока не торопится возвращаться в регион, так что можно насладиться комфортными +20 с небольшим.

Жара пока не торопится возвращаться в регион, так что можно насладиться комфортными +20 с небольшим.

В воскресенье, 7 июля, в Омске ожидается облачная погода с кратковременными дождями и довольно комфортной температурой +21…+22 градуса. Отличные условия для прогулок и поездок за город.

Яндекс Погода дает небольшие дожди на протяжении всего дня. Телеграм-канал MeteoOmsk оценивает вероятность дождя в 72%. Также прогнозируются грозы. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст., будет дуть северо-восточный ветер.

Повышение температуры воздуха до +28 градусов ожидается в середине следующей недели. До это будет стоять погода, как в воскресенье: облачно с небольшими дождями.