Омск-Информ
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·Общество

Трогательное для пары событие случилось на базе отдыха «Гранит».

Омские полицейские накануне Дня любви, семьи и верности рассказали историю молодой пары коллег.

Оперуполномоченный уголовного розыска Виталий Дедовский и следователь Вера Шишкевич познакомились во время работы по служебному вопросу. Отношения развивались стремительно.

И вскоре молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной. Событие случилось на базе отдыха «Гранит» на глазах у коллег. Виталий достал коробочку с кольцом и цветы. Следователь не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

- Овации, аплодисменты, звуки взрывающихся хлопушек подчеркнули всю праздничность волнительного события, - передают атмосферу события коллеги пары.

Скоро у молодых свадьба, а пока все свободное время они стараются проводить вместе.

·Общество

Трогательное для пары событие случилось на базе отдыха «Гранит».

Омские полицейские накануне Дня любви, семьи и верности рассказали историю молодой пары коллег.

Оперуполномоченный уголовного розыска Виталий Дедовский и следователь Вера Шишкевич познакомились во время работы по служебному вопросу. Отношения развивались стремительно.

И вскоре молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной. Событие случилось на базе отдыха «Гранит» на глазах у коллег. Виталий достал коробочку с кольцом и цветы. Следователь не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

- Овации, аплодисменты, звуки взрывающихся хлопушек подчеркнули всю праздничность волнительного события, - передают атмосферу события коллеги пары.

Скоро у молодых свадьба, а пока все свободное время они стараются проводить вместе.