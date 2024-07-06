Омич решил покататься. Дама сама выследила злоумышленника.

Сотрудники уголовного розыска Кормиловского района меньше чем за час поймали омича, гостившего в селе Михайловка. Его подозревают в угоне иномарки.

Позвонила в дежурную часть владелица «хонды». Увидев выезжавшего со двора дома неизвестного мужчину, она проследовала за ним и вскоре обнаружила свой автомобиль на соседней улице – водитель врезался в забор и покинул место аварии. Сообщив о случившемся в дежурную часть, сельчанка описала приметы злоумышленника, что помогло прибывшим полицейским оперативно его задержать.

Им оказался 34-летний омич, который несколько дней гостил и распивал спиртные напитки у родственника. Прогуливаясь вечером по поселку в поисках своего дяди, он увидел во дворе одного из домов автомобиль и решил покататься. Но поездка завершилась встречей с ограждением.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Известно, что омич уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж.