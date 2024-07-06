Омск-Информ
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·Происшествия

Автоледи не уступила дорогу и протаранила «пежо».

Сегодня, примерно в 8:30 часов, появилось сообщение об аварии в Большереченском районе.

Предварительно полицейскими установлено, что 60-летняя дама на «хонде» на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с «пежо» под управлением 78-летнего пенсионера.

Водитель «пежо» и его пассажиры, 51-летняя женщина и две девочки, 11 и 9 лет, обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.

·Происшествия

Автоледи не уступила дорогу и протаранила «пежо».

Сегодня, примерно в 8:30 часов, появилось сообщение об аварии в Большереченском районе.

Предварительно полицейскими установлено, что 60-летняя дама на «хонде» на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с «пежо» под управлением 78-летнего пенсионера.

Водитель «пежо» и его пассажиры, 51-летняя женщина и две девочки, 11 и 9 лет, обратились за медицинской помощью. Проводится проверка.