Ремонты на объекте будут проводиться в течение двух лет. Первые 600 миллионов освоят уже в 2024-м.

Ремонты на объекте будут проводиться в течение двух лет. Первые 600 миллионов освоят уже в 2024-м.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о выделении 2,8 млрд рублей на капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске. Работы начнутся уже ближайшей осенью и продлятся два года.

Как пояснил глава региона, финансирование предусмотрено в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области». В 2024 году на ремонт потратят 612 млн рублей, 1,2 млрд рублей будут освоены в 2025-м, остальные 962 миллиона – в 2026 году.

– Проект капитального ремонта моста рядом с телецентром уже прошел государственную экспертизу. Работы начнутся осенью и продлятся два года, – заявил губернатор. – В ходе капремонта дорожники заменят опорные части, тротуарные консоли, бордюры, перильные и барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и четыре деформационных шва, отремонтируют пролетные строения и металлические конструкции, восстановят и окрасят опоры.

Кроме того, на объекте предусмотрены укрепление конусов насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, монтаж архитектурной подсветки и озеленение прилегающей к мосту территории со стороны Левого берега.

В ближайшее время состоится конкурс по выбору подрядчика.

Напомним, что 12 июня после капитального ремонта был сдан в эксплуатацию Ленинградский мост. Также сообщалось о планах властей закрыть на ремонт Комсомольский мост в центре города. На нем будут менять пролетное строение, движение транспорта полностью перекроют.