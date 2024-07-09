С этой напастью туристы сталкиваются нередко. Особенно на популярных курортах в Сочи и Абхазии.

С этой напастью туристы сталкиваются нередко. Особенно на популярных курортах в Сочи и Абхазии.

На отдыхе нас порой могут подстерегать неприятности. Одна из них – ротавирус, который можно подхватить где угодно. Нередки случаи заражения и на популярных для россиян отечественных курортах Сочи и Адлер, а также в ближайшей от них зарубежной стране – Абхазии.

Впрочем, путешественница и блогер Татьяна Рыбинцева утверждает, что избежать встречи с неприятной инфекцией можно. Достаточно соблюдать пять ее советов, которые можно взять на заметку и омичам, собирающимся на отдых.

Первый – готовить еду самим.

– Главным критерием выбора гостиницы или мини-отеля у меня значится наличие кухни, где можно готовить. Для меня не трудно приготовить обед, ужин, завтрак. На это много времени не надо. Я использую мультиварку, и если нет своей посуды, то пластиковую, чтобы не брать ту, что есть на кухне отеля, – рассказывает Рыбинцева.

Второй – не пить из-под крана.

– Никогда не пьем воду из крана, где бы ни находились. Если едем на своей машине, везем воду в 19-литровой бутыли с собой. А если такой возможности нет, покупаем пятилитровые бутылки в магазине и употребляем только ее, – наставляет путешественница.

Третий – не стоит ничего покупать на пляжах:

– Я имею в виду торговцев с разной экзотической продукцией. Помните, как зазывают торговцы: «Пахлава, трубочки». Эту продукцию проносят по жаре через пляж не один раз, пока их не купят.

Также стоит задуматься, через сколько рук могла пройти эта продукция до попадания к вам.

– Всегда с ужасом смотрю, как мамы и бабушки покупают эту сомнительную продукцию своим чадам. А ведь отравление по симптомам похоже на тот же ротавирус, – добавляет Татьяна.

Четвертый – не покупать скоропортящиеся продукты типа тортов и пирожных в кафе.

– Единственное, что мы покупаем детям на отдыхе, – это мороженое, фрукты и напитки в заводской упаковке, – отмечает блогерша.

Пятый совет от Татьяны Рыбинцевой звучит так:

– Всегда берем с собой везде влажные салфетки, регулярно моем руки, фрукты, а если нет такой возможности, – протираем салфетками.

Следование этим несложным правилам поможет избежать встречи с неприятной инфекцией не только в Краснодарском крае и Абхазии, но и в любом другом месте. Стоит быть осторожным и заниматься профилактикой, и тогда ничто не омрачит отпуск.