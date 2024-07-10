Омичи стали больше пользоваться мобильным интернетом, а Tele2 планомерно наращивает емкость сети в интересах своих пользователей.

Омичи стали больше пользоваться мобильным интернетом, а Tele2 планомерно наращивает емкость сети в интересах своих пользователей.

Мобильный оператор Tele2 сделал 4G-интернет в Омске быстрее с помощью рефарминга. Благодаря перераспределению частот между стандартами 3G и 4G омские клиенты компании получили еще более высокие скорости и более стабильное покрытие сети. Рефарминг ускорил мобильный интернет в самых трафиковых местах Омска. К примеру, на Театральной площади скорость передачи данных увеличилась на 27 %, а на улице Ленина – в полтора раза. На железнодорожном вокзале клиенты Tele2 теперь могут качать на 40 % быстрее, а в Омском аэропорту – на 50 %.

«Омск-информ» выяснил, как сотовому оператору удалось повысить скорость мобильного интернета, заодно разобравшись с техническими терминами.

Рефарминг – это использование полосы частот, ранее занятых сетями 2G или 3G, в современный стандарт 4G/LTE, самый быстрый и эффективный из массово использующихся. Сложно? Тогда аналогия: представьте магистраль, по которой движутся легковые автомобили (смартфоны с 4G), а рядом – грунтовую дорогу, по которой неспешно едут до ближайшего поля тракторы (смартфоны, которые не поддерживают 4G). На шоссе движение очень плотное, а вот тракторы ездят по паре штук в час, не чаще.

– Рефарминг похож на расширение автомагистрали. Мы заасфальтировали часть грунтовой дороги, которая шла рядом и почти не использовалась, и получили еще одну полосу для быстрого движения транспорта. У автомобилей появилось больше места – они могут комфортнее и быстрее добраться до места назначения. То же самое с интернет-трафиком: чем шире полоса частот, тем быстрее отправляются ваши фото, а видео подгружается в лучшем качестве, – раскрывает аналогию директор филиала Tele2 в Омской области Андрей Криницин.

Как показали замеры, в 4G в диапазоне 2100 МГц (на которой оператор Tele2 провел рефарминг) скорость интернета оказалась вдвое выше, чем в том же диапазоне в стандарте 3G. То есть выгода от рефарминга очевидна.

Не стоит опасаться того, что пользователи, на устройствах которых не поддерживается 4G, после рефарминга останутся без связи и интернета. Хоть клиентов с 3G-устройствами осталось немного, но Tele2 оставляет для них фиксированную полосу. Вообще рефарминг производится гибко, и, если где-либо доля 3G-трафика в сети остается высокой, там распределение частот по технологиям не меняется, а скорость увеличивают другими способами – строительством новых базовых станций или «довесами».

4G (LTE) – это технология передачи данных четвертого поколения, которая намного эффективнее третьего поколения – 3G и тем более второго – 2G. LTE – это самый актуальный на данный момент стандарт высокоскоростной передачи данных, который используется для работы модемов, смартфонов и других устройств.

С технологией 4G можно загрузить очередную серию любимого сериала за несколько минут, а новый трек – буквально за секунды. Стандарт изначально разрабатывался специально для быстрого интернета в сетях мобильной связи и стал фактически первым стандартом мобильного широкополосного доступа в интернет.

Мобильная связь – это одна из разновидностей радиосвязи, в которой абоненты связываются друг с другом с помощью сети базовых станций, принимающих и передающих далее по сети сигналы от телефонов и смартфонов пользователей. У каждого оператора есть свои полосы частот в разных диапазонах. И благодаря так называемой технологической нейтральности операторы могут использовать свои полосы частот для разных технологий. Tele2 провела в Омске и ряде районных центров рефарминг, чтобы использовать диапазон 2100 МГц для 4G-интернета.

Кстати, для 4G Tele2 использует сразу несколько полос частот в разных диапазонах. Такое сочетание позволяет учесть интересы различных категорий абонентов. Например, низкочастотный диапазон позволяет существенно улучшить прием сигнала внутри помещений. Кроме того, сигнал на такой частоте обеспечивает хорошее покрытие в радиусе до 12–15 км от базовой станции. Используемые главным образом в густонаселенных городах диапазоны 1800 МГц и 2600 МГц позволяют увеличить емкость сети. А полоса частот в диапазоне 2100 МГц позволит увеличить скорость там, где клиенты качают много.

Так называют добавление оборудования на уже работающие базовые станции. Такая точечная настройка помогает быстро повысить емкость сети в конкретном месте. Например, заселили несколько новостроек – потребление интернета в этом месте резко выросло, в результате у всего квартала стала падать скорость. Оператор добавляет на уже построенную базовую станцию антенны. Полоса частот для интернета становится шире, а сам интернет – быстрее.

4K – это просто обозначение разрешения потокового видео. По данным аналитиков, больше половины интернет-трафика абоненты расходуют на видеоконтент, распространяемый через различные видеохостинги и онлайн-кинотеатры. А если уж смотреть фильмы, то в высоком разрешении. Если раньше при автоматической настройке качества видео в плеерах фильмы «подгружались» только в HD-качестве (720 пикселей по вертикали), то сейчас их можно спокойно смотреть в 4К (2160 пикселей). 4K обеспечивает сверхвысокую четкость, яркость и реалистичность картинки. И чем выше скорость скачивания, тем меньше такая картинка «подвисает».

– Мы проводим рефарминг и ускоряем интернет там, где наши клиенты начинают «качать» особенно много. Например, в первом квартале этого года интернет-трафик в Называевске вырос на 21 % по сравнению с тем же периодом 2023-го, в Любинском – на 18 %, в поселке Черлак – на 13 %, в Тюкалинске – на 11 %. Главный плюс рефарминга в том, что он помогает пользователям с так называемым тяжелым контентом: благодаря увеличению емкости сети клиенты Tele2 могут смотреть видео онлайн в еще более высоком качестве, быстрее скачивать и отправлять большие гигабайтные файлы, – пояснил технический директор филиала Tele2 в Омской области Олег Руф.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама