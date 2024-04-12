Такое количество объектов позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом около 15 тысяч жителей региона.

Такое количество объектов позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом около 15 тысяч жителей региона.

В этом году в Омской области построят 54 базовые станции сотовой связи. Такое количество объектов было предусмотрено квотой в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Однако в области дополнительно возведут еще 8 станций.

Такое количество объектов позволит обеспечить качественной сотовой связью и интернетом около 15 тысяч жителей региона. Строить станции будут в населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек.

За три года в области установили 102 базовые станции сотовой связи.