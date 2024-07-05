Жилье в новом доме получат 167 граждан-участников долевого строительства.

Жилье в новом доме получат 167 граждан-участников долевого строительства.

На улице Перелета в Кировском округе Омска ведется строительство многоквартирного жилого дома для обманутых дольщиков. Квартиры в нем получат 167 участников долевого строительства. Дом планируют сдать в четвертом квартале 2024 года, сообщили в региональном Минстрое. Строительная готовность объекта составляет 40 %.

Контракт на возобновление строительно-монтажных работ этого дома был подписан в октябре 2023 года. С этого момента подрядная организация ООО «Строитель» выполнила существенный фронт работ, связанных с возведением наружных стен здания, внутренних перегородок и монтажом лифтовых шахт.

– На данный момент строители монтируют вентиляционные каналы на этажах и остекляют оконные проемы. Параллельно на объекте ведут устройство систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Приступили к внутренней отделке помещений, – сообщили в Минстрое.

Для решения вопроса обманутых дольщиков в Омской области ведется достройка проблемных объектов и передача готовых квартир. Также используются компенсационные выплаты, предоставляются квартиры в новых микрорайонах, построенных в рамках масштабных инвестиционных проектов.