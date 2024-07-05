Сеансы аромапарения проводит талантливый пармастер Павел Войков, который всякий раз удивляет гостей чем-то новым.

Сеансы аромапарения проводит талантливый пармастер Павел Войков, который всякий раз удивляет гостей чем-то новым.

Лето – время для отдыха и релаксации. Этому отлично способствуют сеансы аромапарения, особенно когда их проводит талантливый пармастер. Павел Войков всегда способен удивить сочетанием ароматов. К примеру, последний сеанс впечатлил гостей удивительным сочетанием арбуза и мяты. Но что ждет клиентов санатория на этот раз? Тайна остается нераскрытой, но одно можно сказать точно: будет нечто незабываемое и волшебное!

Благодаря тонкому вкусу и профессионализму Павла, каждый сеанс аромапарения становится уникальным путешествием в мир ароматов и релаксации. Новые запахи и ощущения ждут гостей, которые решат попробовать это волшебство.

Для тех, кто хочет продлить удовольствие после сеанса, санаторий предлагает специальные пакеты проживания. Трехразовое питание, посещение минерального бассейна, тренажерный зал включены в пакеты, которые делают пребывание в санатории еще более приятным и комфортным. Например, комплекс на двоих с аромапарением стоит всего 6200 рублей, что делает его выгодным выбором для пары, желающей насладиться ароматным опытом вместе.

При этом сеансы аромапарения без проживания также доступны. Это отличный способ насладиться магией ароматов, даже если вы не планируете оставаться в санатории. Стоимость для одного человека – 1900 рублей.

Забронировать места на сеансы группового парения, а также получить дополнительную информацию можно по телефону 33-11-44 либо написав в WhatsApp +7 (3812) 33-13-00.

Адрес санатория «Евромед»: 67-й км Черлакского тракта, поселок Ачаирский, ул. Курортная, 8/2.

После путешествия в мир ароматов и расслабления ваши тело и душа будут вам благодарны!

ООО «Санаторий Евромед», ИНН 5528052944. Реклама