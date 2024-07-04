Омск-Информ
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·Общество

На изношенных сетях часто происходили аварии, из-за чего жителям отключали воду.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать МУП «Большереченский коммунальный комплекс» отремонтировать водопровод в поселке Большеречье. Сети на улицах Парковой и Коммунистической износились более чем на 85 %.
– В связи с неоднократными повреждениями специалистами проводились работы по ремонту аварийных участков, что влекло за собой приостановление подачи коммунальных ресурсов гражданам, – отметили в прокуратуре.
Собственником водопроводных сетей является администрация Большеречья, а пользователем – МУП «Большереченский коммунальный комплекс». Однако ни чиновники, ни ресурсоснабжающая организация капитальный ремонт проводить не стали.
Суд согласился с требованием прокуратуры и обязал предприятие заменить трубопровод.
·Общество

На изношенных сетях часто происходили аварии, из-за чего жителям отключали воду.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать МУП «Большереченский коммунальный комплекс» отремонтировать водопровод в поселке Большеречье. Сети на улицах Парковой и Коммунистической износились более чем на 85 %.
– В связи с неоднократными повреждениями специалистами проводились работы по ремонту аварийных участков, что влекло за собой приостановление подачи коммунальных ресурсов гражданам, – отметили в прокуратуре.
Собственником водопроводных сетей является администрация Большеречья, а пользователем – МУП «Большереченский коммунальный комплекс». Однако ни чиновники, ни ресурсоснабжающая организация капитальный ремонт проводить не стали.
Суд согласился с требованием прокуратуры и обязал предприятие заменить трубопровод.