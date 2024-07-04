Омск-Информ
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·Общество

Городские власти сейчас ищут подрядчика.
Вчера омские власти объявили аукцион на инвентаризацию ливневой канализации и разработку электронной схемы ливневой канализации города. По данным портала Госзакупок, на это выделили 10,3 млн рублей.
Заявки на конкурс будут принимать до 11 июля. Итоги подведут 15 июля.
Отметим, что ливневая канализация есть далеко не на всех улицах Омска. Из-за этого во время дождей дороги затапливает, и сотрудникам УДХБ приходится откачивать воду.
·Общество

Городские власти сейчас ищут подрядчика.
Вчера омские власти объявили аукцион на инвентаризацию ливневой канализации и разработку электронной схемы ливневой канализации города. По данным портала Госзакупок, на это выделили 10,3 млн рублей.
Заявки на конкурс будут принимать до 11 июля. Итоги подведут 15 июля.
Отметим, что ливневая канализация есть далеко не на всех улицах Омска. Из-за этого во время дождей дороги затапливает, и сотрудникам УДХБ приходится откачивать воду.