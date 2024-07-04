Омск-Информ
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·Образование

Больше всего школьников хотят улучшить результаты по обществознанию.
В этом году в Омской области на пересдачу ЕГЭ подали заявления 1500 выпускников. Отметим, что впервые школьники пересдают не только обязательные предметы (русский язык или математику), но и необязательные, результаты которых их не устроили.
Больше всего желающих пересдать обществознание, которое омичи выбирают для ЕГЭ чаще других предметов. Также улучшить свои результаты выпускники хотят по английскому языку, химии, физике, информатике, биологии, истории, географии и литературе.
Пересдачи пройдут сегодня и завтра. Свои результаты участники пересдач получат не позднее 17 июля. Предыдущие результаты аннулируют.
·Образование

Больше всего школьников хотят улучшить результаты по обществознанию.
В этом году в Омской области на пересдачу ЕГЭ подали заявления 1500 выпускников. Отметим, что впервые школьники пересдают не только обязательные предметы (русский язык или математику), но и необязательные, результаты которых их не устроили.
Больше всего желающих пересдать обществознание, которое омичи выбирают для ЕГЭ чаще других предметов. Также улучшить свои результаты выпускники хотят по английскому языку, химии, физике, информатике, биологии, истории, географии и литературе.
Пересдачи пройдут сегодня и завтра. Свои результаты участники пересдач получат не позднее 17 июля. Предыдущие результаты аннулируют.