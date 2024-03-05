Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Среди необязательных самыми популярными стали обществознание, информатика и физика.
Омские одиннадцатиклассники определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году. Как сообщили в  региональном министерстве образования, единый госэкзамен будут сдавать 8 тыс. человек.
– Самым массовым экзаменом остается экзамен по русскому языку – это обязательный предмет для сдачи, его планируют сдавать более 7,6 тыс. выпускников, – отметил министр образования Иван Кротт.
Второй обязательный предмет – математика. Базовый уровень выбрали 3862 человека, профильный – 3746.
Что еще будут сдавать омичи:
  • обществознание – 3725 участников,
  • информатика – 1844,
  • физика – 1809,
  • биология – 1,5 тыс. человек,
  • история – 1,3 тыс. человек,
  • химия – 932,
  • английский язык – 884,
  • литература – 714,
  • география – 426,
  • немецкий и китайский языки – по 6
  • французский язык – 5,
  • испанский язык – 1 участник. 
Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля, 15–22 апреля будут резервными днями. Основной период ЕГЭ – с 23 мая по 1 июля (20 июня – 1 июля – резервные дни).
Ранее власти решили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ, если им не нравится результат.
·Образование

Среди необязательных самыми популярными стали обществознание, информатика и физика.
Омские одиннадцатиклассники определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году. Как сообщили в  региональном министерстве образования, единый госэкзамен будут сдавать 8 тыс. человек.
– Самым массовым экзаменом остается экзамен по русскому языку – это обязательный предмет для сдачи, его планируют сдавать более 7,6 тыс. выпускников, – отметил министр образования Иван Кротт.
Второй обязательный предмет – математика. Базовый уровень выбрали 3862 человека, профильный – 3746.
Что еще будут сдавать омичи:
  • обществознание – 3725 участников,
  • информатика – 1844,
  • физика – 1809,
  • биология – 1,5 тыс. человек,
  • история – 1,3 тыс. человек,
  • химия – 932,
  • английский язык – 884,
  • литература – 714,
  • география – 426,
  • немецкий и китайский языки – по 6
  • французский язык – 5,
  • испанский язык – 1 участник. 
Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля, 15–22 апреля будут резервными днями. Основной период ЕГЭ – с 23 мая по 1 июля (20 июня – 1 июля – резервные дни).
Ранее власти решили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ, если им не нравится результат.