Среди необязательных самыми популярными стали обществознание, информатика и физика.
Омские одиннадцатиклассники определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году. Как сообщили в региональном министерстве образования, единый госэкзамен будут сдавать 8 тыс. человек.
– Самым массовым экзаменом остается экзамен по русскому языку – это обязательный предмет для сдачи, его планируют сдавать более 7,6 тыс. выпускников, – отметил министр образования Иван Кротт.
Второй обязательный предмет – математика. Базовый уровень выбрали 3862 человека, профильный – 3746.
Что еще будут сдавать омичи:
- обществознание – 3725 участников,
- информатика – 1844,
- физика – 1809,
- биология – 1,5 тыс. человек,
- история – 1,3 тыс. человек,
- химия – 932,
- английский язык – 884,
- литература – 714,
- география – 426,
- немецкий и китайский языки – по 6
- французский язык – 5,
- испанский язык – 1 участник.
Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля, 15–22 апреля будут резервными днями. Основной период ЕГЭ – с 23 мая по 1 июля (20 июня – 1 июля – резервные дни).
Ранее власти решили разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ, если им не нравится результат.