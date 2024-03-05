Среди необязательных самыми популярными стали обществознание, информатика и физика.

Среди необязательных самыми популярными стали обществознание, информатика и физика.

Омские одиннадцатиклассники определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году. Как сообщили в региональном министерстве образования, единый госэкзамен будут сдавать 8 тыс. человек.

– Самым массовым экзаменом остается экзамен по русскому языку – это обязательный предмет для сдачи, его планируют сдавать более 7,6 тыс. выпускников, – отметил министр образования Иван Кротт.

Второй обязательный предмет – математика. Базовый уровень выбрали 3862 человека, профильный – 3746.

Что еще будут сдавать омичи:

обществознание – 3725 участников,

информатика – 1844,

физика – 1809,

биология – 1,5 тыс. человек,

история – 1,3 тыс. человек,

химия – 932,

английский язык – 884,

литература – 714,

география – 426,

немецкий и китайский языки – по 6

французский язык – 5,

испанский язык – 1 участник.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году пройдет с 22 марта по 22 апреля, 15–22 апреля будут резервными днями. Основной период ЕГЭ – с 23 мая по 1 июля (20 июня – 1 июля – резервные дни).