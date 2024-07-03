Чаще всего жители региона перебирались жить в Казахстан, Германию, Китай, Украину и Узбекистан.

Чаще всего жители региона перебирались жить в Казахстан, Германию, Китай, Украину и Узбекистан.

Омскстат опубликовал статистику международной миграции за последние восемь лет. За 2016–2023 годы в Омскую область прибыли 52 068 человек. Больше всего мигрантов перебралось в Омскую область в 2016 году – 9 495 человек, а меньше всего – в 2023 году (3 202 человека). В основном в регион переезжают из Казахстана, Таджикистана и Германии.

За восемь лет омичи активнее всего уезжали в 2018 году. Тогда регион покинули 8 347 человек. Меньше всего желающих переехать из Омской области в другую страну было в 2023 году – 2 970 человек. Всего за эти годы из региона переехали 49 983 омича. Чаще всего переезд происходил в Казахстан, Германию, Китай, Украину и Узбекистан. Реже всего – в Литву, Латвию, Францию и Грецию.