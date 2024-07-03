Депутаты Заксобрания привели яркие сравнения для характеристики бездействия министерства имущественных отношений.

Депутаты Заксобрания привели яркие сравнения для характеристики бездействия министерства имущественных отношений.

На сегодняшнем заседании комитета Заксобрания по собственности депутаты обсудили вопрос предоставления участков многодетным семьям. Министр имущественных отношений региона Евгений Козлов наглядно продемонстрировал, что эта острая социальная проблема кардинально не решается.

По сведениям главы ведомства, с 2011 года на очереди стоят 16 тыс. многодетных семей. За весь период получили земли 6 тыс. семей, из них 1425 в Омске. При этом почти 9 тыс. семей продолжают нуждаться в землях. Из них 5589 семей состоят на учете с целью индивидуального жилищного строительства, 1944 семьи хотели бы получить участки под садоводство.

С февраля нынешнего года стала доступна альтернативная мера поддержки в виде денежной выплаты в 173 тыс. рублей. Ею из 1680 желающих сумели воспользоваться 67 семей. Хотя выделено на эти цели достаточно средств – 90 млн рублей. Цифры вызвали возмущение и целый шквал предложений у депутатов.

Так, Владимир Гуселетов предложил рассмотреть механизм государственно-частного партнерства при предоставлении земельных участков. Он удивился, что многодетным пытаются подсунуть объекты в отдаленных районах области и без коммуникаций.

– Мы делаем жест доброй воли, но ничем не можем его обеспечить. Никаких мероприятий по реализации этого закона мы не видим. Вместо этого раздаем фейковые участки в районах области, в той же Колосовке, без коммуникаций, – констатировал Гуселетов. – Министерство может рассмотреть механизм частно-государственного партнерства.

Волну критики подхватил председатель комитета Игорь Зуга, который попытался хоть как-то растормошить главу Минимущества. Для этого он использовал некомплиментарные сравнения.

– У нас в стране идет Год семьи. О поддержке многодетных говорит и президент Владимир Путин. Вы будете двигаться в тренде или мы так и будем топтаться? Мы этот вопрос не отпустим. Результат печальный, если не сказать плачевный, – заявил Игорь Зуга. – Получается как у кота Матроскина из «Каникул Простоквашино»: деньги есть, а ума нет. Нужна стратегия.

Министр имущественных отношений хотел возразить, но столкнулся с критикой уже со стороны вице-спикера Заксобрания Валерия Бойко. Он выразил недоумение, что сертификат на денежную компенсацию стоимости участка, по сути, получила всего одна семья. Парламентарий предложил свое решение: выкупить под раздачу многодетным семьям земли на выезде из Омска.

– В прошлый раз вы докладывали, сколько сертификатов выделено. У нас на февраль была одна семья. А выделено 90 млн рублей. Вы задаете здесь вопросы по участкам. У нас создаются жилищные кооперативы на выезде из города. Эти участки можно выкупить, – говорит Бойко. – Почему мы так поступаем с многодетными семьями? Полгода прошло, а вы палец о палец не ударили. Почему работа по освоению жилищных сертификатов не идет? Вы спокойно об этом докладываете.

В итоге депутаты договорились собрать воедино все предложения для оптимизации процесса выдачи участков многодетным семьям и направить их в Минимущества.