Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил конфликт с пассажирами и проводником.
В городе Белово Кемеровской области сотрудники транспортной полиции сняли с поезда Новокузнецк – Санкт-Петербург 39-летнего омича, который находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался в адрес пассажиров и проводника. Поездная бригада пыталась образумить мужчину, но в итоге пришлось вызвать правоохранителей.
– Транспортными полицейскими в отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 20.1 и 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»), – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
О дальнейшей судьбе омича неизвестно. Обычно в таких случаях нарушителей на некоторое время помещают в изолятор временного содержания.