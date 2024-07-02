Лобовое стекло разбилось вдребезги, а сама машина оказалась в необычном положении.

Лобовое стекло разбилось вдребезги, а сама машина оказалась в необычном положении.

Сегодня, 2 июля, в Омске на метромосту, в районе нового корпуса ОмГУ имени Достоевского, у съезда с метромоста около 18 часов произошло ДТП.

Как выяснил корреспондент «Омск-информа», одна легковушка врезалась в другую. В результате аварии одна машина оказалась несильно помята сзади, а другая упала на бок.

Как рассказали «Омск-информу» в региональной Госавтоинспекции, информации об этом ДТП в ведомство пока не поступало. По всей видимости, на месте работают аварийные комиссары.