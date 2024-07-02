Несмотря на внешнее давление, экономика показывает рост, все ключевые задачи выполнены, при этом бюджет сохранил свою социальную направленность.
В региональном Заксобрании состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Омской области за 2023 год. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, представители регионального правительства и горадминистрации, главы районов, а также общественники.
Председатель комитета Законодательного собрания Омской области финансовой и бюджетной политики Вадим Бережной подчеркнул, что Омская область сохранила экономический рост, даже в условиях жесткого санкционного давления со стороны западных стран. Принятые правительством Омской области меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов позволили сохранить положительную динамику показателей областного бюджета. В 2023 году в приоритетном порядке были приняты законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей, на развитие и укрепление социальных учреждений. С основным докладом выступил заместитель председателя правительства региона, министр финансов Вадим Чеченко.
Он отметил, что все основные параметры областного бюджета значительно улучшены в ходе его исполнения в сравнении с запланированными значениями. В 2023 году в областной бюджет поступило 145,6 млрд рублей. План по доходам перевыполнен на 1,5 %. Исполнение по расходам составило 155,7 млрд рублей. Дефицит сложился на уровне 10,1 миллиарда.
По сравнению с 2022 годом прирост по доходам составил 8,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, поступления по которым достигли почти 101 млрд рублей. Это на 8,6 млрд рублей, или на 9,3 %, выше уровня предыдущего года. Основной объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета сформирован за счет трех ключевых источников. Это налог на прибыль организации, он составляет 32 %. Общий объем налоговых и неналоговых доходов НДФЛ 31 %, доля его и акции за 20 %. Налог на прибыль организации поступил в сумме 32,7 млрд рублей. Динамика по сравнению с предыдущим годом положительная, 108,2 %. Рост обусловлен в основном увеличением поступлений от банковского сектора, а также от отраслей обрабатывающего производства и транспортировки и хранения.
Поступления налога на доходы физических лиц составили 31,6 млрд рублей. Динамика хорошая по уровню 2022 года, 13,2 %. Акции на подакцизные товары поступили на уровне предыдущего года в общем объеме 20,2 млрд рублей. Имущественные налоги составили 8 миллиардов. Динамика хорошая, также 16,8 %. Рост связан с увеличением налогооблагаемой базы крупных налогоплательщиков в результате модернизации основных средств. Налоги на совокупный доход поступили в объеме 6,3 млрд рублей. Это на 14 % выше уровня 2022 года.
Бюджет исполнен с дефицитом 10,1 млрд рублей, вместе с тем это в 1,8 раза ниже планового показателя. Объем госдолга на конец года составил 68,4 млрд рублей.
Наиболее финансово емкими по итогам года являются две отрасли – образование, расходы на которое составили 36,1 млрд рублей, и социальная политика, на которую направлено 42,5 млрд рублей. Наибольший рост в сравнении с 2022 годом сложился по расходам на здравоохранение – на 11,5 % – и на культуру – на 10,5 %. Расходы регионального дорожного фонда исполнены в сумме 19,6 млрд рублей, на поддержку сельского хозяйства направлено 4 млрд рублей, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 6,9 млрд рублей.
– В 2023 году регион взял на себя повышенные обязательства, связанные с ростом социальных расходов, с необходимостью достижения поставленных президентом России национальных целей, с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание пришлось уделить долговой политике, чтобы найти баланс между поставленными задачами и необходимостью соблюдать все ограничения, обеспечить устойчивость бюджетной системы. Все принятые на себя социальные обязательства регион профинансировал. С задачами, которые ставились на 2023 год, финансово-бюджетная система региона справилась, – подчеркнул Чеченко.
Инвестиционные расходы областного бюджета в прошедшем году достигли 14,4 млрд рублей, это на 4,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Самые важные направления здесь – это строительство и реконструкция социальных объектов. Начато строительство детского инфекционного стационара на улице Перелета в Омске, сданы в эксплуатацию школы на проспекте Космическом в Омске, в Черлаке и в Горьковском, а также детский сад в Большеречье. Завершена стройка бассейна в микрорайоне Московка-2. 1,6 млрд рублей направлено в прошедшем году на обеспечение жильем детей-сирот.
В 2023 году регион вел активную бюджетную политику по привлечению средств в рамках федерального инфраструктурного меню. Так, 2,8 млрд рублей направлено на строительство жилого комплекса «Кварталы Драверта», 201 млн рублей – на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжению и водоотведению логистического парка «Солнечный». Привлечено свыше 440 млн рублей за счет специальных казначейских кредитов на приобретение пассажирских автобусов, 403,6 млн рублей – на строительство водопровода в поселке Крутая Горка.
Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено финансированию мероприятий национальных проектов. Общая сумма, направленная на эти цели, составила 27 млрд рублей, причем две трети – это собственные средства региона.
Успешно решена и важнейшая задача по минимизации расходов на обслуживание государственного долга – экономия составила 1,5 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга сокращены до 485 млн рублей – рекордно низкая сумма за последние 15 лет.
На публичных слушаниях также выступил первый заместитель министра экономического развития Омской области Денис Кушнер с докладом об исполнении основных положений прогноза социально-экономического развития Омской области в 2023 году. Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов сообщил об итогах исполнения прогноза доходов от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Омской области.
Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская доложила о реализации положений областного бюджета социального характера в 2023 году. Она рассказала о реализации социальной политики на территории региона, в частности, об исполнении региональных программ, реализации национального проекта «Демография», о мерах поддержки отдельных категорий граждан, в частности многодетных семей, участников СВО и их семей. Все ключевые задачи выполнены, бюджет сохранил свою социальную направленность.
Председатель Контрольно-счетной палаты Омской области Талгат Шугулбаев отчитался об итогах внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2023 год.
В целом собравшиеся высказались за то, чтобы принять Закон Омской области «Об исполнении областного бюджета за 2023 год». Далее обсуждение продолжится на заседаниях комитета финансовой и бюджетной политики областного парламента 4 июля и Законодательного собрания 11 июля.