Несмотря на внешнее давление, экономика показывает рост, все ключевые задачи выполнены, при этом бюджет сохранил свою социальную направленность.

Несмотря на внешнее давление, экономика показывает рост, все ключевые задачи выполнены, при этом бюджет сохранил свою социальную направленность.

В региональном Заксобрании состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Омской области за 2023 год. В мероприятии приняли участие депутаты областного парламента, представители регионального правительства и горадминистрации, главы районов, а также общественники.

Председатель комитета Законодательного собрания Омской области финансовой и бюджетной политики Вадим Бережной подчеркнул, что Омская область сохранила экономический рост, даже в условиях жесткого санкционного давления со стороны западных стран. Принятые правительством Омской области меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов позволили сохранить положительную динамику показателей областного бюджета. В 2023 году в приоритетном порядке были приняты законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей, на развитие и укрепление социальных учреждений. С основным докладом выступил заместитель председателя правительства региона, министр финансов Вадим Чеченко.

Он отметил, что все основные параметры областного бюджета значительно улучшены в ходе его исполнения в сравнении с запланированными значениями. В 2023 году в областной бюджет поступило 145,6 млрд рублей. План по доходам перевыполнен на 1,5 %. Исполнение по расходам составило 155,7 млрд рублей. Дефицит сложился на уровне 10,1 миллиарда.

По сравнению с 2022 годом прирост по доходам составил 8,5 млрд рублей. Это обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов, поступления по которым достигли почти 101 млрд рублей. Это на 8,6 млрд рублей, или на 9,3 %, выше уровня предыдущего года. Основной объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета сформирован за счет трех ключевых источников. Это налог на прибыль организации, он составляет 32 %. Общий объем налоговых и неналоговых доходов НДФЛ 31 %, доля его и акции за 20 %. Налог на прибыль организации поступил в сумме 32,7 млрд рублей. Динамика по сравнению с предыдущим годом положительная, 108,2 %. Рост обусловлен в основном увеличением поступлений от банковского сектора, а также от отраслей обрабатывающего производства и транспортировки и хранения.

Поступления налога на доходы физических лиц составили 31,6 млрд рублей. Динамика хорошая по уровню 2022 года, 13,2 %. Акции на подакцизные товары поступили на уровне предыдущего года в общем объеме 20,2 млрд рублей. Имущественные налоги составили 8 миллиардов. Динамика хорошая, также 16,8 %. Рост связан с увеличением налогооблагаемой базы крупных налогоплательщиков в результате модернизации основных средств. Налоги на совокупный доход поступили в объеме 6,3 млрд рублей. Это на 14 % выше уровня 2022 года.

Бюджет исполнен с дефицитом 10,1 млрд рублей, вместе с тем это в 1,8 раза ниже планового показателя. Объем госдолга на конец года составил 68,4 млрд рублей.

Наиболее финансово емкими по итогам года являются две отрасли – образование, расходы на которое составили 36,1 млрд рублей, и социальная политика, на которую направлено 42,5 млрд рублей. Наибольший рост в сравнении с 2022 годом сложился по расходам на здравоохранение – на 11,5 % – и на культуру – на 10,5 %. Расходы регионального дорожного фонда исполнены в сумме 19,6 млрд рублей, на поддержку сельского хозяйства направлено 4 млрд рублей, на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – 6,9 млрд рублей.

– В 2023 году регион взял на себя повышенные обязательства, связанные с ростом социальных расходов, с необходимостью достижения поставленных президентом России национальных целей, с реализацией крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание пришлось уделить долговой политике, чтобы найти баланс между поставленными задачами и необходимостью соблюдать все ограничения, обеспечить устойчивость бюджетной системы. Все принятые на себя социальные обязательства регион профинансировал. С задачами, которые ставились на 2023 год, финансово-бюджетная система региона справилась, – подчеркнул Чеченко.

Инвестиционные расходы областного бюджета в прошедшем году достигли 14,4 млрд рублей, это на 4,3 млрд рублей больше, чем годом ранее. Самые важные направления здесь – это строительство и реконструкция социальных объектов. Начато строительство детского инфекционного стационара на улице Перелета в Омске, сданы в эксплуатацию школы на проспекте Космическом в Омске, в Черлаке и в Горьковском, а также детский сад в Большеречье. Завершена стройка бассейна в микрорайоне Московка-2. 1,6 млрд рублей направлено в прошедшем году на обеспечение жильем детей-сирот.

В 2023 году регион вел активную бюджетную политику по привлечению средств в рамках федерального инфраструктурного меню. Так, 2,8 млрд рублей направлено на строительство жилого комплекса «Кварталы Драверта», 201 млн рублей – на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжению и водоотведению логистического парка «Солнечный». Привлечено свыше 440 млн рублей за счет специальных казначейских кредитов на приобретение пассажирских автобусов, 403,6 млн рублей – на строительство водопровода в поселке Крутая Горка.

Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено финансированию мероприятий национальных проектов. Общая сумма, направленная на эти цели, составила 27 млрд рублей, причем две трети – это собственные средства региона.

Успешно решена и важнейшая задача по минимизации расходов на обслуживание государственного долга – экономия составила 1,5 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга сокращены до 485 млн рублей – рекордно низкая сумма за последние 15 лет.

На публичных слушаниях также выступил первый заместитель министра экономического развития Омской области Денис Кушнер с докладом об исполнении основных положений прогноза социально-экономического развития Омской области в 2023 году. Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов сообщил об итогах исполнения прогноза доходов от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Омской области.

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская доложила о реализации положений областного бюджета социального характера в 2023 году. Она рассказала о реализации социальной политики на территории региона, в частности, об исполнении региональных программ, реализации национального проекта «Демография», о мерах поддержки отдельных категорий граждан, в частности многодетных семей, участников СВО и их семей. Все ключевые задачи выполнены, бюджет сохранил свою социальную направленность.

Председатель Контрольно-счетной палаты Омской области Талгат Шугулбаев отчитался об итогах внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2023 год.

В целом собравшиеся высказались за то, чтобы принять Закон Омской области «Об исполнении областного бюджета за 2023 год». Далее обсуждение продолжится на заседаниях комитета финансовой и бюджетной политики областного парламента 4 июля и Законодательного собрания 11 июля.