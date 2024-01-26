Омск-Информ
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·Политика

Вадим Чеченко занял руководящий пост в правлении территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Руководитель регионального Минфина Вадим Чеченко занял руководящий пост в правлении территориального фонда обязательного медицинского страхования. Он назначен замдиректора Владимира Спинова. Соответствующий приказ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
До этого назначения первым заместителем Спинова была Светлана Авралева, еще двумя простыми замами значились Александр Трофимович и Елена Ряполова.
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·Политика

Вадим Чеченко занял руководящий пост в правлении территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Руководитель регионального Минфина Вадим Чеченко занял руководящий пост в правлении территориального фонда обязательного медицинского страхования. Он назначен замдиректора Владимира Спинова. Соответствующий приказ подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
До этого назначения первым заместителем Спинова была Светлана Авралева, еще двумя простыми замами значились Александр Трофимович и Елена Ряполова.
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