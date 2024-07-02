Чиновники уже заключили контракт с компанией, выигравшей аукцион.

Чиновники уже заключили контракт с компанией, выигравшей аукцион.

Чиновники подвели итоги второго аукциона на создание архитектурной подсветки моста имени 60-летия Победы. Первые торги не состоялись из-за отсутствия участников, а вторые выиграло ПАО «Ростелеком», снизив начальную цену с 90,5 млн до 79,7 млн рублей.

По данным портала госзакупок, Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений уже заключило с компанией контракт. Планируется до 1 декабря оснастить пролетные строения моста электрическим и светотехническим оборудованием, чтобы мост можно было подсвечивать в 12 режимах, в том числе повседневном, праздничном и аварийном.

По условиям контракта, «Ростелеком» должен привлечь субподрядчиков из числа малого бизнеса или социально ориентированных некоммерческих организаций. Им поручат работы на сумму не менее 25 % от цены.