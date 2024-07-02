Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Он будет играть за клуб до сезона 25/26.
Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с Ильей Рейнгардтом. Форвард будет играть за «ястребов» до 31 мая 2026 года.
Напомним, в прошедшем сезоне Рейнгардт провел в составе «Авангарда» 25 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он также сыграл по 8 матчей за «Омских Ястребов» и «Омские Крылья».
Прежнее соглашение с 20-летним форвардом было рассчитано до конца сезона 2024/25. Теперь хоккеист будет играть за клуб на один сезон дольше. Как сообщалось ранее, зарплата хоккеиста в грядущем сезоне составит 3 млн. Сколько заработают другие игроки, читайте здесь.
·Спорт

Он будет играть за клуб до сезона 25/26.
Омский хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с Ильей Рейнгардтом. Форвард будет играть за «ястребов» до 31 мая 2026 года.
Напомним, в прошедшем сезоне Рейнгардт провел в составе «Авангарда» 25 матчей и набрал 6 (2+4) очков. Он также сыграл по 8 матчей за «Омских Ястребов» и «Омские Крылья».
Прежнее соглашение с 20-летним форвардом было рассчитано до конца сезона 2024/25. Теперь хоккеист будет играть за клуб на один сезон дольше. Как сообщалось ранее, зарплата хоккеиста в грядущем сезоне составит 3 млн. Сколько заработают другие игроки, читайте здесь.