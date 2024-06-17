Доходы Ткачева вырастут на 19 млн, а Мартынова – снизятся на 5 млн.
Сумма, которую ХК «Авангард» заплатит игрокам в грядущем сезоне, выросла с 690 млн до 834 млн рублей. Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплату нападающего Владимира Ткачева увеличили до 120 млн.
Также стало извстно, что новичку Даррену Дитцу заплатят 65 млн, а Коулу Кэсселзу – 50 млн. Еще 35 млн получит вратарь Михаил Бердин. Павел Хомченко заработает 10 млн, столько же, сколько должен был получить Андрей Мишуров, которого арендовал «Адмирал». Михаил Беляев получит 9 млн, Марк Верба – 7 млн. Александр Филатьев получит не 2 млн, а 3 млн.
Отметим также, что зарплата Игоря Мартынова снизилась с 30 до 25 млн. Зарплаты Егора Круженкова и Никиты Холодилина составят 5 млн и 4 млн соответственно, а не наоборот, как сообщалось в мае.
Не изменились за месяц зарплаты Рида Буше – 95 млн рублей, Дамира Шарипзянова – 75 млн, Линдена Вея – 70 млн, Павла Коледова – 55 млн, Семена Чистякова – 35 млн, Ивана Игумнова и Ивана Николишина – по 30 млн, Сергея Бойкова и Алексея Соловьева – по 25 млн, Романа Абросимова – 20 млн, Артема Чмыхова – 15 млн, Михаила Гуляева – 13 млн, Ильи Проскурякова – 10 млн, Ильи Рейнгардта – 3 млн.