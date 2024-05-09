Больше всех клуб заплатит Владимиу Ткачеву, Риду Буше и Дамиру Шарипзянову.

Больше всех клуб заплатит Владимиу Ткачеву, Риду Буше и Дамиру Шарипзянову.

Владимир Ткачев — 101 млн рублей и Рид Буше — 95 млн рублей. Защитнику и капитану Дамиру Шарипзянову заплатят 75 млн. В новом сезоне ХК «Авангард» потратит 690 млн рублей на зарплаты своих игроков. По данным « Спорт-Экспресс », самыми дорогими «ястребвами» стали нападающие— 101 млн рублей и— 95 млн рублей. Защитнику и капитанузаплатят 75 млн.

Новички Линден Вей и Павел Коледов получат 70 и 55 млн рублей соответственно. Зарплата новичка Алексея Соловьева составит 25 млн, что меньше зарплат Семена Чистякова (35 млн), Ивана Игумнова, Игоря Мартынова и Ивана Николишина (по 30 млн), и равно зарплате Мергея Бойкова.

Роман Абросимов получит 20 млн, Артем Чмыхов — 15 млн, Михаил Гуляев — 13 млн, Андрей Мишуров и Илья Проскуряков — по 10 млн. Зарплаты Егора Круженкова и Никиты Холодилина составят 4 и 5 млн соответственно. Илья Рейнгард получит 3 млн. Меньше всех заработает 20-летний форвард Александр Филатьев — 2 млн рублей.

Пока неизвестно, сколько получит новый вратарь Михаил Бердин, за которого «Авангард» отдал нападающих Дениса Венгрыжановского и Егора Привалова, защитника Тимура Кола и вратаря Никиту Подлягина.