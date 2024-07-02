Экстремальный забег с препятствиями впервые пройдет 10 августа в Кемерове. Приглашаются все желающие.

Экстремальный забег с препятствиями впервые пройдет 10 августа в Кемерове. Приглашаются все желающие.

10 августа в Кемерове КАО «Азот» (входит в АО ГК «Азот») проведет уникальный экстремальный забег с препятствиями «Битва титанов» (18+). Это возможность поучаствовать в захватывающем тимбилдинговом мероприятии и бросить вызов как себе, так и другим командам.

На пути к финишу участники проявят характер, силу воли, выносливость и смелость. Трасса протяженностью 11 км проходит по живописному берегу реки Томь и включает в себя 44 препятствия: искусственные рвы, водные преграды, скалодромы и многое другое.

К участию в «Битве титанов» приглашаются все желающие поддержать спортивный дух Кузбасса, испытать настоящие приключения, ощутить силу командного духа в условиях активного отдыха и экстрима. Состязание проводится в четырех категориях: командный забег (от 6 до 10 участников), командный забег среди женских команд (от 6 до 10 участниц), командный чемпионат (10 участников) и масс-старт. Узнать подробнее об условиях забега и оставить заявку на участие своей корпоративной команды можно по ссылке. Допускается участие нескольких команд.

В командном чемпионате «Битвы титанов» предусмотрен призовой фонд. Коллектив, занявший первое место, получит 100 тыс. рублей, второе – 60 тыс. рублей, третье – 40 тыс. рублей.