13-летняя жительница села в Черлакском районе «подрезала» землячку на велосипеде.

13-летняя жительница села в Черлакском районе «подрезала» землячку на велосипеде.

Сегодня, 1 июля, около 14:45 в полицию Черлакского района позвонили из больницы и рассказали об аварии. Пострадавшей стала 30-летняя жительница села Елизаветинка, которая поступила в приемное отделение.

Сотрудники полиции выяснили, что ДТП произошло несколько дней назад, вечером 29 июня. Дама двигалась на велосипеде, когда в нее на полном ходу врезалась 13-летняя школьница на квадроцикле.

Отметим, что управлять квадроциклом можно только тем, у кого есть водительские права тракториста-машиниста категории «А1». Полиция проводит проверку.