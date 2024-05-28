Здесь могут вырасти арбузы массой до 28 кг. Сибирская земля оказалась благодатной для этой ягоды.

Здесь могут вырасти арбузы массой до 28 кг. Сибирская земля оказалась благодатной для этой ягоды.

Омич Дмитрий рассказал, как выращивать сладкие арбузы в условиях Сибири. Все началось со статьи про озеро Чаны в Новосибирской области, где в советское время распахивали почву и выращивали арбузы. Это заинтересовало омича, и он решил сам попробовать посадить ягоду.

– Один год было много лишних семян, и я как-то нашел на острове посреди реки небольшой, свободный от растительности клочок, насыпал этих семян, и арбузы выросли там. Они были небольшие, и их было немного, по 1-2 плода на растение, но выросли – и в конце лета все поспели, – рассказал Дмитрий в интервью медиа «Трамплин».

Лучшие песчаные почвы для выращивания арбузов в Омской области оказались от села Усть-Заостровка Омского района до казахстанской границы, говорит мужчина. А самые большие арбузные бахчи раскинулись в Черлакском районе. Здесь могут вырасти арбузы до 28 кг.

– Арбуз – весьма урожайная культура. С одной сотки с поливом получается 500–600 кг, без полива 200–400 кг. Мы cажаем бахчу в деревне, на две семьи вполне хватает, еще и родственникам и знакомым раздаем. Есть сорта, которые хранятся очень долго, вот «Холодок» больше двух месяцев хранится, остальные сорта хранятся в пределах двух-трех недель, – отметил Дмитрий.

Самый большой арбуз с бахчи садовода пока был 17 кг, американского сорта Moon and Stars (в переводе «Луна и звезды»).