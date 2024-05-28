Здесь могут вырасти арбузы массой до 28 кг. Сибирская земля оказалась благодатной для этой ягоды.
Омич Дмитрий рассказал, как выращивать сладкие арбузы в условиях Сибири. Все началось со статьи про озеро Чаны в Новосибирской области, где в советское время распахивали почву и выращивали арбузы. Это заинтересовало омича, и он решил сам попробовать посадить ягоду.
– Один год было много лишних семян, и я как-то нашел на острове посреди реки небольшой, свободный от растительности клочок, насыпал этих семян, и арбузы выросли там. Они были небольшие, и их было немного, по 1-2 плода на растение, но выросли – и в конце лета все поспели, – рассказал Дмитрий в интервью медиа «Трамплин».
Лучшие песчаные почвы для выращивания арбузов в Омской области оказались от села Усть-Заостровка Омского района до казахстанской границы, говорит мужчина. А самые большие арбузные бахчи раскинулись в Черлакском районе. Здесь могут вырасти арбузы до 28 кг.
– Арбуз – весьма урожайная культура. С одной сотки с поливом получается 500–600 кг, без полива 200–400 кг. Мы cажаем бахчу в деревне, на две семьи вполне хватает, еще и родственникам и знакомым раздаем. Есть сорта, которые хранятся очень долго, вот «Холодок» больше двух месяцев хранится, остальные сорта хранятся в пределах двух-трех недель, – отметил Дмитрий.
Самый большой арбуз с бахчи садовода пока был 17 кг, американского сорта Moon and Stars (в переводе «Луна и звезды»).