Омск-Информ
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·Происшествия

Отечественная машина перевернулась.

Вчера, 9 августа, в 23:45 стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Черлакском районе Омской области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 38-летний водитель «Жигулей» на  19-м километре грунтовой дороги Большой Атмас – Пограничная – Григорьевка не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля скончался от полученных травм на месте аварии. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

·Происшествия

Отечественная машина перевернулась.

Вчера, 9 августа, в 23:45 стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Черлакском районе Омской области. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 38-летний водитель «Жигулей» на  19-м километре грунтовой дороги Большой Атмас – Пограничная – Григорьевка не справился с управлением и опрокинулся. В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля скончался от полученных травм на месте аварии. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.