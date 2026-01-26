Новым главой района в Омской области стал экс-полицейский, «прославшийся» дракой

После скандала он был уволен из органов внутренних дел и вернулся на малую родину.

Фото: vk.com/cherlakskijmr

В Черлакском районе Омской области прошли выборы нового главы этого муниципалитета. Депутаты совета Черлакского района единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы Алексея Меркушова. Он занимает этот пост с 2023 года.

– Для меня большая честь и ответственность вступить в должность главы Черлакского района. Я искренне благодарен за оказанное доверие и поддержку депутатам совета, – сказал после вступления в должность Меркушов.

Алексей Меркушов работает в администрации Черлакского района с 2020 года. Сначала он был первым заместителем тогдашнего главы Виктора Горелова, а когда тот ушел в отставку в конце июня 2023 года, Меркушов стал и.о. главы. В ноябре того же года депутаты совета Черлакского района избрали его руководителем муниципалитета.

До прихода в политику Алексей Меркушов был руководителем УМВД по городу Омску. Летом 2019 года, будучи на учебе в Москве, он устроил драку с машинистом метро. В результате у оппонента полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану головы.

После случившегося инцидента Меркушова уволили со службы, и он вернулся на малую родину – в Черлакский район. Сначала короткое время работал начальником местного филиала «Ростелекома», а затем трудоустроился в администрацию района.