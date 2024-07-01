На торжественном мероприятии отметили лучших тружеников, а все жители района имели возможность принять участие в народных гуляниях на ярмарке мастеров.

На торжественном мероприятии отметили лучших тружеников, а все жители района имели возможность принять участие в народных гуляниях на ярмарке мастеров.

Основные праздничные мероприятия по случаю 95-го дня рождения Омского муниципального района прошли в поселке Иртышском. В его центре развернулись народные гуляния на ярмарке мастеров, где были представлены все поселения Омского района.

Глава района Геннадий Долматов провел по ярмарке гостей, среди которых были первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков и заместитель министра спорта региона Дмитрий Зданович.

Уверенный взгляд в будущее

Затем все переместились в Дом культуры, на торжественное мероприятие и праздничный концерт.

– Говорят, что если у страны нет прошлого, у нее нет и будущего. Это справедливо и в масштабах отдельно взятого района. У нас славное прошлое, которое заложили наши ветераны, стабильное настоящее. И сегодня мы уверенно смотрим в будущее, – отметил Геннадий Долматов.

Ведущие перечислили некоторые из многочисленных достижений муниципалитета. В области экономики: за последние пять лет привлечено около четырнадцати миллиардов рублей инвестиций в основной капитал; реализован семьдесят один инвестиционный проект на общую сумму более шести миллиардов рублей с созданием более четырёхсот рабочих мест. Активно развивается туризм.

В области социальной политики: Омский район – один из самых привлекательных для жизни в регионе. Миграционный прирост населения положителен благодаря участию муниципалитета в государственных жилищных программах.

За прошедшие пять лет в районе введено в эксплуатацию почти восемьсот тысяч квадратных метров жилья; социальные выплаты нуждающимся в улучшении жилищных условий (вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, семьям вынужденных переселенцев, молодым и многодетным семьям; жителям, проживающим на сельской территории) составили более шестидесяти двух миллионов рублей. Сорок пять семей улучшили свои жилищные условия.

Отметили лучших

Отличившимся жителям района вручили почетные грамоты правительства региона за многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, а также благодарственные письма губернатора Виталия Хоценко. Грамоты и благодарности передал министр спорта Омской области Иван Колесник.

С юбилеем Омский район поздравили и депутаты Законодательного собрания Омской области Игорь Колодежный и Дмитрий Голованов. После были перечислены имена почетных граждан Омского района. Среди них заслуженные работники сельского хозяйства Российской Федерации Николай Иванович Гуща, Анатолий Васильевич Беззубцев, Юрий Владимирович Винокуров и заслуженный работник культуры Российской Федерации Маргарита Викторовна Васильева.

Благодарственные письма главы Омского муниципального района за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, в Год семьи вручил первый заместитель главы района Александр Плукчи. На сцену вышли супружеские пары: Буяновы, Матвеевы, Катанаевы и Батурины.

На праздничном мероприятии также были награждены благотворители и волонтеры, оказывающие финансовую поддержку участникам СВО и принимающие активное участие в сборе гуманитарной помощи. Геннадий Долматов вручил памятные медали Омского муниципального района «За поддержку СВО».

Одним из самых трогательных, волнующих моментов стало награждение медалью «За боевые отличия» младшего сержанта Вадима Абрамова – указом президента Российской Федерации от 30 ноября 2023 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга. Медаль боец получил из рук военного комиссара Омского района Асылбека Курмангалиева.

На сцену поднялся и Никита Зайкин – прибывший на побывку гвардии младший лейтенант. Награжденный орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», Никита поздравил земляков с юбилеем района.