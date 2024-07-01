Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной стал неосторожный комментарий в мессенджере.
Куйбышевский районный суд заключил под стражу 18-летнего омича. Парень, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму, пробудет в СИЗО до 24 августа.
Как сообщили РИА «Омск-Информ» в пресс-службе суда, парень разместил в «Телеграме» комментарий, который привлек внимание полиции. Правоохранители посчитали, что он побуждает к террористической деятельности.
Постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу. Парень еще может его обжаловать.
·Происшествия

Причиной стал неосторожный комментарий в мессенджере.
Куйбышевский районный суд заключил под стражу 18-летнего омича. Парень, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму, пробудет в СИЗО до 24 августа.
Как сообщили РИА «Омск-Информ» в пресс-службе суда, парень разместил в «Телеграме» комментарий, который привлек внимание полиции. Правоохранители посчитали, что он побуждает к террористической деятельности.
Постановление о мере пресечения пока не вступило в законную силу. Парень еще может его обжаловать.