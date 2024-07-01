Женщина открыла в банке вклад на десять миллионов рублей, пополнила депозит почти на миллион, но никаких процентов не получила.

Женщина открыла в банке вклад на десять миллионов рублей, пополнила депозит почти на миллион, но никаких процентов не получила.

Жительница Омска через суд взыскала более 3 млн рублей с коммерческого банка, где у нее чуть не пропала крупная сумма денег. Клиентка заключила с банком депозитный договор вклада на сумму 10 млн рублей, а после открытия договора пополнила вклад на 970 тысяч.

Согласно условиям договора, средства омички размещались под 5 % ежеквартально и 9,9 % годовых. Вскоре после начала отношений банк перестал перечислять проценты по вкладу, из-за чего клиентка обратилась в отделение. Там выяснилось, что без ее согласия деньги были перечислены в брокерскую компанию. Проведенная экспертиза показала, что подпись омички на перевод средств была подделана одной из сотрудниц банка. Та после этого срочно уволилась.

– На претензию о возврате денежных средств на первоначальный счет и выплате причитающихся процентов по вкладу руководство банка не отреагировало, в связи с чем омичка обратилась в суд, – сообщили в службе судебных приставов.

В суде договор между банком и клиенткой был признан действующим, а соглашение между омичкой и брокерской компанией недействительным. Банк обязали выплатить клиентке компенсацию морального вреда, штраф за невыполнение требований в добровольном порядке, сумму долга, а также проценты за пользование денежными средствами. В итоге «набежало» 3 млн 140 тыс. рублей.

Банк не сразу отдал клиентке всю сумму, указанную в решении суда, в связи с чем пришлось заплатить еще и исполнительский сбор в размере 25 тыс. рублей. Только после этого омичка получила свое.