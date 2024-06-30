Омск-Информ
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·Спорт

Баскетболистке 21 год. Ее прошлой командой было курское «Динамо-Фарм».

Омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» подписал контракт с очередным новичком. Им стала разыгрывающая Елена Мухина, сообщает портал Om1.

21-летняя воспитанница петербургского баскетбола перешла в «Нефтяник-Титан» из курского «Динамо-Фарм». За три последних сезона в Курске Елена стала твердым игроком основной пятерки. Также играла за санкт-петербургский ЦОП (2017–2020 гг.) и ивановскую «Энергию» (2020–2021 гг.).

Мухина стала пятым новичком омской команды в межсезонье. Ранее в «Нефтяник-Титан» перешли центровая Марина Кузина, разыгрывающая Ольга Столяр, тяжелый форвард Виталина Кузьмич и форвард оренбургской команды Светлана Тохташ.

·Спорт

Баскетболистке 21 год. Ее прошлой командой было курское «Динамо-Фарм».

Омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан» подписал контракт с очередным новичком. Им стала разыгрывающая Елена Мухина, сообщает портал Om1.

21-летняя воспитанница петербургского баскетбола перешла в «Нефтяник-Титан» из курского «Динамо-Фарм». За три последних сезона в Курске Елена стала твердым игроком основной пятерки. Также играла за санкт-петербургский ЦОП (2017–2020 гг.) и ивановскую «Энергию» (2020–2021 гг.).

Мухина стала пятым новичком омской команды в межсезонье. Ранее в «Нефтяник-Титан» перешли центровая Марина Кузина, разыгрывающая Ольга Столяр, тяжелый форвард Виталина Кузьмич и форвард оренбургской команды Светлана Тохташ.