Всего в различные войска отправляются 214 срочников.

Всего в различные войска отправляются 214 срочников.

Сегодня, 28 июня, на базе областного пункта военного комиссариата Омской области прошел торжественный митинг в честь отправки 214 солдатов срочной службы. Ребят отправили в морскую пехоту, ракетные, железнодорожные, сухопутные войска, а также в нацгвардию, от Москвы до Дальнего Востока и Крыма.

Кроме того, в этом году возобновился призыв военнослужащих для прохождения срочной службы в пограничных органах. Из Омского региона на охрану дальневосточных рубежей отправились первые 35 новобранцев.

На торжестве выступил зампредседателя правительства Омской области Алексей Ромахин.

– В вашей жизни сегодня наступил очень важный момент – вы вступили в армейский строй защитников Отечества. Конституция РФ гласит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ и делом настоящих мужчин, – сказал Ромахин. – Сегодня вы, наши лучшие сыны, призваны Россией охранять ее рубежи, обеспечивать безопасность. Для этого потребуется выдержка, мужество, воля и характер. Некоторым из вас выпала возможность служить в элитных войсках пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, задачей которой является охрана самой протяженной в мире госграницы.

Кроме того, к новобранцам обращались настоятель храма святого Георгия Победоносца при Омском областном сборном пункте иерей Александр и муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин.